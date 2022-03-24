Türkiye Gazetesi

Sinem Umaş, Gelinim Olur Musun adlı yarışma ile adını duyurmuş, en tanınan gelin adaylarından biri haline gelmişti. Umaş, Instagram hesabından paylaştığı estetikli halleriyle konuşuluyordu. 1984 yılında dünyaya gelen Umaş, bir dönemin popüler evlilik programı 'Gelinim Olur Musun’un en ünlü simaları arasındaydı. Yarışmanın damat adaylarından Ata Türk ile çalkantılı bir beraberlik yaşamış, kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarda yer edinmişti.

Gelinim Olur Musun yarışmasındaki 24 yaşındaki Ata Türk, 2005 yılında bir otel odasında ölü bulunmuştu. Ata Türk’ün kan örneğinde yapılan incelemede ‘aşırı miktarda uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine’ rastlandığı belirtilmişti. Sinem Umaş, sosyal medyadan yaptığı yorumlarda Ata’nın uyuşturucu dolayısıyla öldüğünü ve cenazeyi hatırlattı.

SEMRA KAYNANA’YI HEDEF ALDI

Instagram’da 326 bin takipçisi bulunan Şokopop adlı hesap 'Vurun tuşlara' diyerek Savaş Ay, Semra kaynana ve gelin Sinem Umaş'ın bu ikonik fotoğrafını paylaştı. İlginç çıkışlarıyla ara sıra gündem olan Umaş, bu paylaşıma kayıtsız kalmadı, dayanamayıp yine bazı çıkışlarda bulundu. Fotoğrafın altına yorum yazanlara tek tek cevap verdi.

Savaş Ay, Semra Kaynana, Sinem Umaş

“TABUTU CENAZEDE DÜŞÜP AÇILMIŞTI”

Sinem Umaş önce fotoğrafa dair "Yine bana sallıyor, ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" diyerek Semra kaynanayı hedef aldı. Yorumlarına devam eden Umaş, uyuşturucu dolayısıyla ölen eski sevgilisi Ata'yı hatırlatan bir takipçisine "Evet ya tabutu cenazede çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı" diyerek herkesi şaşırttı.

İşte Sinem Umaş’ın diğer yorumları da okuyanları şaşkınlığı uğrattı. İşte onlardan bazıları…

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Sinem Umaş'ın 13 yıla kadar hapsi isteniyor (Sinem Umaş kimdir, ne iş yapar) Sinem Umaş hakkında hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine karşı alenen hakaret' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından dava açıldı ve 13 yıla kadar da hapsi isteniyor. Sinem Umaş kimdir, ne iş yapar işte detaylar...