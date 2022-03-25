Türkiye Gazetesi

Televizyon sektörüne milyon dolarlar harcandığı bir gerçek. Sabah programları, yarışmalar, haber programları ve dahası… Ancak sektörün içinde olmazsa olmazlar arasında hiç şüphesiz diziler yer alıyor. Diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Türkiye’de çekilen en pahalı yerli dizinin bölüm başına harcandığı ücret ise öğrenenleri şaşırtıyor. Netflix’te yayınlanan ve büyük ses getiren Kulüp dizisi en pahalı yerli dizi olarak ortaya çıktı. Dizi için bölüm başına tam 650 bin dolar harcanıyor.

KULÜP DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KONUSU

Şu ana kadar 2 sezonu yayınlanan Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger var. Dizi çekimleri İstanbul - Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi civarında gerçekleşti. Dönemin Türk Yahudi yaşantısını yansıtan dizinin yönetmen koltuğunda ise Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan oturdu.

Dizinin konusu ise şöyle: 1950'li yılların İstanbul'unda, 17 yıldır bulunduğu hapisten genel afla çıkan Matilda (Gökçe Bahadır), kendisini hiç tanımayan kızı Raşel (Asude Kalebek) ile ilişki kurmaya çalışır. Matilda’nın hapiste olduğu yıllarda yetimhanede büyüyen Raşel’e ailesiyle ilgili başka bir hikâye anlatılmıştır. Anne-kız karşı karşıya geldiklerinde ilişki kurmakta güçlük çekerler. Matilda, babasını merak etmeye başlar. Dizinin her bölümünün başında, anlatı zamanından on yedi yıl öncesine ait kesitlerle Matilda'nın hikayesi anlatılır. Raşel, gerçekleri annesinden öğrenmeye başladığında aralarında bir dayanışma başlar.

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