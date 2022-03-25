Türkiye Gazetesi

Chris Mckay’ın yönetmenliğini yaptığı filmin 14 Nisan 2023’te vizyona girmesi bekleniyor. Filmin başrolünde Drakula’nın uşağı rolünde Nicholas Hoult yer alacak.

Cage, Hoult ile birlikte New Orleans’taki çekimler boyunca kanlar içinde kaldı. Ünlü aktör, aralık ayında yaptığı açıklamada, “Drakula karakterine farklı bir boyut katmak istiyorum. Rolüme odaklanmaya çalışıyorum. Renfield, korku filminden çok bir komedi olacak” demişti.

Usta oyuncu Ayşe Kökçü çocukluk fotoğrafını paylaştı: Yüzünüz hiç değişmemiş Magazin ve sanat dünyasının ünlü isimleri paylaştıkları çocukluk fotoğraflarıyla şaşırtıyor. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. ‘Bizimkiler’ dizisinde rol alan usta oyuncu Ayşe Kökçü çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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