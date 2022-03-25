Türkiye Gazetesi

Şimdilerde ekranlarda karşımıza çıkan isimlerin neredeyse hiçbiri ünlü olarak doğmadı. Çoğu ilginç keşfedilme hikayesine sahip. Türkücü Mahmut Tuncer’in de böyle bir hikayesi var. Kariyerinde müzik konusunda başarılı bir yol çizmeye devam eden Tuncer, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından birisi. Ancak onu bu günlere getiren hikayesi pek bilinmiyor.

Halay denince akla gelen isim olan Mahmut Tuncer’in hayatı bir gecede değişiyor. Şimdilerde 59 yaşında olan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiş, hatta Urfaspor’da bir dönem profesyonel oyuncu olarak top koşturmuş. Futbol oyuncusu olarak görev yapan Tuncer’in aslında sanatçı olma gibi bir düşüncesi yokmuş. Ancak arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde söylediği şarkılar çok beğeniliyormuş.

Mahmut Tuncer'in futbolculuk yaptığı günlerden...

“SENİ SANATÇI YAPMAYA GELDİM”

11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan bir geceye ise İbrahim Tatlıses katılamayınca teknik direktörün ısrarı üzerine Mahmut Tuncer sahne almış. O dönemler birçok sanatçının menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Tuncer’in sesinin güzel olduğunu öğrenince Urfa'ya gelmiş, Mahmut Tuncer ile tanışmış. Ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" diyerek Tuncer’i Ankara’ya götürmüş. Birçok mekanda sahne alan ünlü sanatçıya Belkıs Akkale halk müziğini öğretmiş.

Gerisi ise çorap söküğü gibi gelmiş. Birçok albüme imza atan Tuncer, müzik kariyerinin yanı sıra birçok filmde de başrolde yer aldı. Sanatçının 80’den fazla da bestesi bulunuyor.

Mahmut Tuncer'den Urfa isotu tüyoları Şanlıurfa'da kadınlar tarafından hazırlanan en lezzetli isotu belirlemek amacıyla yarışma yapıldı.

Mahmut Tuncer yaşadığı zor günleri anlattı: Eşimle iki gün aç susuz kaldık! Bir magazin programının canlı yayın konuğu olan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, mutlu evliliğin sırrını anlatırken, eşiyle geçirdiği zor günleri de ilk kez konuştu.