Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2022, heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. “Survivor'da kim elenecek?” , “Survivor’a kim veda edecek?” , “Survivor’a veda eden yarışmacı kim?” gibi soruların cevaplarını öğrenmek isteyenler yarışmanın ekranlarda yayınlanan 59. bölüm fragmanının ardından araştırmalara başlamış durumda.

ACUN ILICALI: “BİR YARIŞMACIMIZ SURVİVOR’A VEDA EDECEK”

Survivor All Star’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman’da Acun Ilıcalı’nın sözleri dikkat çekti. Ünlü isim yarışmadan birinin ayrılacağını “Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda edecek” sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı, 25 Mart Cuma (bugün) yayınlanacak olan 59. bölümde yarışmadan ayrılacak ismi açıklayacak.

SURVİVOR’A VEDA EDEN İSİM KİM OLACAK?

- Barış Murat Yağcı: Survivor All Star’ın 57. bölümünde Barış Murat Yağcı sakatlık geçirdi. Dokunulmazlık oyunu sırasında Yağcı, parkurda koşarken düşmüş, sakatlanıp acılar içinde kalmıştı. Barış’ın sağlık durumu henüz net değil. Ancak geçen bölümdeki ada konseyinde koltuk değnekleriyle görüldü. Barış’ın yarışmadaki akıbetinin ne olacağını ise zaman gösterecek.

- Merve Aydın: Barış dışında Survivor’da sakatlık yaşayan isimlerden biri de Merve Aydın. Ünlü yarışmacının sağ elinin iki parmağı kırılmıştı. Aydın atış oyunlarında sağ elini kullanıyor ancak bu durum onu çok zorluyor.

- Elif Gören: Survivor All Star’a veda ihtimali bulunan diğer sürpriz isim ise performansıyla adından söz ettiren Elif Gören. Başarılı yarışmacı bir süredir mide rahatsızlığı yaşıyor. Bir türlü toparlanamayan Elif’in psikolojik ve fiziksel olarak zor günler geçirdiği biliniyor.

Barış Murat Yağcı, Meyve Aydın, Elif Gören

YARIŞMAYA VEDA İHTİMALİ OLAN 3 İSİM ÖN PLANA ÇIKTI

Acun Ilıcalı’nın açıklamasının ve “Bir yarışmacımız Survivor’a veda edecek” sözlerinin ardından “Survivor All Star’a kim veda edecek” sorusu merak uyandırdı. Gelişmelerin ardından üç isim ön plana çıktı. Yarışmadan Barış Murat Yağcı mı, Merve Aydın mı, Elif Gören mi ya da başka bir isim mi ayrılacak? Bu sorunun cevabı 25 Mart Cuma (bugün) netlik kazanacak.

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