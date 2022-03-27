Türkiye Gazetesi

Kenan Işık'ın son durumu nasıl, sağlık durumu nasıl gibi konular sevilen isme dair sık sık gündeme gelen sorulardan olmaya devam ediyor. 2014 yılında dengesini kaybedip düşen ve buna bağlı olarak kafa travması geçiren Kenan Işık, o günden beri komada. Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, Kenan Işık'la ve 'Kim Milyoner Olmak İster' programıyla ilgili itirafta bulundu.

Oyuncu Selçuk Yöntem, katıldığı 'Vapurda Çay Simit Sohbet' programında meslektaşı hakkında konuştu. 68 yaşındaki Selçuk Yöntem, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık’ı izlediği zamanları anlattı.

SELÇUK YÖNTEM'DEN KENAN IŞIK İTİRAFI

"Yarışmayı seyrederken Kenan Işık'tan başkası sunamaz diyordum" diyen Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu.

Yöntem, "Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi. Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum" açıklamasını yaptı.

KENAN IŞIK'IN SON DURUMU NASIL?

Uzun yıllardır komada olduğu bilinen Kenan Işık'ın son durumu nasıl merak ediliyor. Ozan Zeybek, geçtiğimiz ay Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu şu sözlerle anlattı:

"Sekiz yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşı bilgi verdi 2014 yılında yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle beyin kanaması geçiren Kenan Işık’ın son sağlık durumuna ilişkin ünlü sunucunun yakın arkadaşı ve spor yorumcusu Ozan Zeybek bilgi verdi.