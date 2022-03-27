Türkiye Gazetesi

Ekranlarda rekabet kızıştı, tutunamayan dizilerden final haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda final yapan Elkızı, Kalp Yarası, Kırmızı Oda ve Son Nefesime Kadar gibi dizilere bir yapım daha ekleniyor. Oldukça iddialı kadrosuyla ilk bölümlerinde ekranlarda ve sosyal medyada fırtınalar estiren Üç Kuruş dizisinden kötü haber geldi.

DİZİ ADETA İRTİFA KAYBETTİ

Show TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan 'Çukur' dizisine benzetilen, sezona oldukça güçlü bir kadro ve iddialı oyuncu kadrosu ile başlayan Üç Kuruş dizisi, ilerleyen bölümlerde irtifa kaybetti.

Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un başrolleri paylaştığı ve reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyen dizinin sezon sonuna kadar süreceği konuşuluyor. Televizyon Gazetesi’nin haberine göre, Üç Kuruş’un sayılı bölümü kaldı. Ay Yapım imzası taşıyan dizi, sezon sonunda final yapacak.

FİNAL TARİHİ 23 MAYIS

Üç Kuruş dizisinin 23 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 28'inci bölümüyle ekranlara veda etmesi bekleniyor. Öte yandan dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

FİNAL İDDİALARI PEŞ PEŞE

Yaz sezonuna kısa bir süre kala diziler için final iddiaları da peş peşe geliyor. Sezon sonunda birçok yapımın ekranlara veda etmesi bekleniyor. Final yapacağı iddia edilen diziler arasında Bir Zamanlar Çukurova, Oğlum, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlar bulunuyor.

İddialı başladı, reytingleri kötü gitti: Oğlum dizisi için final çanları çalıyor Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan ve başrollerinde Canan Ergüder, Nihal Yalçın, Timur Acar gibi oyuncuların rol aldığı Oğlum dizisi reytinglerde aradığını bulamayınca erken final yapma kararı aldı. 7. bölümü geride kalan dizi iddiaya göre birkaç bölüm sonra sona erecek.