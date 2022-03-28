Türkiye Gazetesi

Duayen tiyatrocu Nejat Uygur tarafından tiyatro sahnelerine taşınan "Süt Kardeşler" oyunu, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur'un yorumuyla yeniden tiyatro severlerle buluştu. Karadeniz turnesine çıkan başarılı kardeşler, bir süredir Merzifon, Samsun, Amasya, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Trabzon gibi birçok şehirde sahne aldı. Gittikleri her yerlerde kapalı gişe oynayan ekip, sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

BAŞINA DEKOR DEVRİLDİ

Turnede olan ekipten Süheyl Uygur’un başına talihsiz bir kaza geldi. Sabah’ın haberine göre, renkli anlara ev sahipliği yapan turnenin başrol oyuncusu Süheyl Uygur, geçtiğimiz günlerde oyuna hazırlık yapıldığı sırada ölümden döndü. Dekorun önündeki koltukta oturan ünlü tiyatrocunun başına bir anda dekor devrildi. Uygur bu durum karşısında hayatının şokunu yaşadı.

“NAZARA GELDİ”

Büyük panonun altında kalmaktan son anda kurtulan Uygur'a sevenleri "Nazara geldi" şeklinde yorumlar yaptı. Aynı dekorun daha önce de Behzat Uygur'un üzerine devrildiği öğrenildi. Yine yakın zaman önce oyun sırasında bir koltuk da kırılmıştı.

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