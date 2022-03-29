Türkiye Gazetesi

14 yıl boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında yer alan Arif Verimli, programdan anlaşmazlık sonucunda kendi rızasıyla ayrılmıştı. Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle programdan ayrıldığını duyurmuştu.

“SAĞLIĞIMDAN OLMAK İSTEMİYORUM”

Verimli, paylaşımında "Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum" ifadelerine yer vermişti.

Sessiz ve sakin kişiliği ile dikkat çeken Verimli, diğer uzman Şevki Sözen'le sık sık gerilim yaşadığını belirtmişti.

ARİF VERİMLİ PROGRAMDAN NEDEN AYRILDI?

Müge Anlı’nın programının bir bölümünde sevgilisine kaçan Sevgi'nin kocası Davut, “Ben boşanmak istiyorum. Buradan çıkıp kendimi atacağım, ne halleri varsa görsünler” demişti. Bunun üzerine Şevki Sözen, Davut'a “İstersen huzur evinde kalabilirsin. Orada yaşıtlarınla çok eğlenceli vakit geçirirsin ve kıyafetlerin de ütülü olur. Kimseden yardım istemene gerek kalma”" şeklinde karşılık vermişti. Ardından Müge Anlı, Dr. Arif Verimli’ye de bu konudaki düşüncelerini sordu. Verimli ise "Ona da Şevki cevap versin. Her şeye cevap veriyor zaten" diye tepki göstermişti. Müge Anlı da bu tepkiye şaşırmış "Adam kendi görüşlerini belirtiyor. Ne var ki bunda?" demişti.

Yaşanan olaylardan sonra Arif Verimli programdan ayrıldığını belirtmiş, bu veda izleyenleri epey üzmüştü.

Şevki Sözen, Müge Anlı, Arif Verimli, Rahmi Özkan

“KIRGINIM, MÜGE ANLI’NIN HAREKETLERİNE DE BOZULDUM VE ÇIKTIM GİTTİM”

Prof. Dr. Arif Verimli, yaşananlardan aylar sonra Yasemin Özçelik'in YouTube programına konuk oldu. Verimli, programda çarpıcı açıklamalarda bulunarak Müge Anlı ve Şevki Sözen hakkında da çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Yasemin Özçelik’in “Kimseye kırgın mısınız?” sorusuna “Samimi bir cevap vereyim. Evet kırgınım. Bir konu var her konuda uzmanlaşmış insanlar var. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili oturur da ahkam keserse ne yaparsınız? Ben de buna bozuldum ve Müge’nin de bu hareketi destekleyen, arka çıkan hareketine bozuldum ve çıktım gittim” şeklinde cevap verdi.

“ŞEVKİ SÖZEN’E RİCA ETTİK, BİZİ HİÇ DİNLEMEDİ”

Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in alanına girmesiyle ilgili de konuşan Verimli, “Şevki Bey, biraz değil her gün alanıma giriyor. Rica ettik, tartıştık. Hiç dinlemedi arkadaşımız” dedi.

“İKİSİNİN DE KIYMETİ YOK BENİM İÇİN”

Verimli, “Daha çok kırgın olduğunuz kişi Müge Anlı mı Şevki Sözen mi? sorusuna ise “Valla ikisinin de hiçbir kıymeti yok benim için. Müge Anlı’nın da durumu yönetemediği kanaatindeyim. Müge Anlı da beni sevseydi böyle yapmazdı” şeklinde cevap verdi.

Müge Anlı'nın ekibinde yer alan Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu Müge Anlı’nın programında yer alan doktor Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu. Sözen, Instagram hesabından eşinin önemli bir ameliyat geçirdiğini açıklayarak “Doktorsanız sevdiğiniz söz konusu olduğunda profesyonel olamıyorsunuz. Duygusal yanınız ağır basıyor” dedi.

Müge Anlı’ya ‘Bihter Ziyagil’sin’ benzetmesi: Ünlü sunucu kahkahaya boğdu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Müge Anlı, arkadaşından gelen “Sen Bihter Ziyagilsin” notunu canlı yayında okudu. Anlı’nın Bihter Ziyagil'e benzetilmesine dair yaptığı yorumlar ise izleyenleri güldürdü.

Müge Anlı canlı yayında sağlığıyla ilgili gerçeği açıkladı Ünlü televizyoncu Müge Anlı kendi hakkında korkutan bir gerçeği açıklayarak; "Benim şekerim kaça çıkmış, Söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz" dedi.