Türkiye Gazetesi

Genç oyuncu Erkan Kaledibi’nden dün acı haber geldi. Adapazarı’nın Maltepe Mahallesi'nde yaşayan oyuncu, dün evinde babası tarafından ölü bulundu. Oğlundan haber alamayan baba, Kaledibi’nin evine geldi. Girdiği evde oğlunu hareketsiz bir şekilde yatarken bulunca hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Erkan Kaledibi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan evde yapılan ilk incelemelerde doğal gaz bağlı ocağın açık olduğu belirlendi. Erkan Kaledibi'nin eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkan Kaledibi

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi alan Erkan Kaledibi, pek çok dizide de rol aldı. Genç oyuncunun cenazesi bugün toprağa verilecek.

ERKAN KALEDİBİ KİMDİR?

Erkan Kaledibi, 1990 yılında dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde kamera önü oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı. Severek takip edilen dizilerde rol alarak yalnızca tiyatro perdesinde değil ekran önünde de kendisini sevdirmeyi başardı. 2020 yılında evlendi.

Erkan Kaledibi'nin 28 Mart 2022 tarihinde evde cansız bedeni bulundu. Oyuncunun evindeki ilk incelemelere göre doğal gazın açık olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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