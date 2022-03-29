Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlara bir yenisi daha eklendi. Tıp öğrencisi yarışmacı Name Çığra Coşkun "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar" sorusunda zorlandı.

TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ SORUSU SORULDU

Tıp öğrencisi yarışmacıya "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar" sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Name Çığra Coşkun'un iki joker hakkını kullandığı soru Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. Dördüncü soruda Coşkun'un karşısına, "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu çıktı.

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı ilk olarak seyirci joker hakkını kullandı. Seyirciden gelen yanıtla yetinmeyen yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını da kullandı.

Tıp öğrencisi olduğunu söyleyen Name Çığra Coşkun, heyecandan dolayı iki joker hakkını harcadığını dile getirdi.

Coşkun, yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra Ankara cevabını verdi.

Yarışmacının cevabının ardından Kenan İmirzalıoğlu, "Seyircinin de yalnızca yüzde 40'ı Ankara cevabını verdi. Buna çok şaşırdım" diye konuştu.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu… Yarışmacının cevabı şoke etti Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Son bölümde sorulan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili soru geceye damga vurdu. Doğan Zorlu isimli yarışmacı jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevabı veremedi. Bunun üzerine sunucu İmirzalıoğlu’nun yaptığı konuşmada, “Eğer o Çanakkale Zaferi’ni kazanan kahramanlarımız olmasaydı ne o köprüyü yapabilirdik ne de bu stüdyoda olabilirdik” şeklindeki ifadeleri izleyenleri duygulandırdı.

Oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı, elendiği soru şaşırttı ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ilgiyle izlenen yarışma Kim Milyoner Olmak İster’e Osman Cavcı katıldı. ‘Hababam Sınıfı Güle Güle’ , ‘Zampara Seyfettin’ , filmleriyle hafızalara kazınan oyuncunun Hababam Sınıfı ile ilgili soruda elenmesi izleyicileri şoke etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elenen yarışmacı sosyal medyanın diline düştü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacı ilk soruda elendi. İlk soruya yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyanın diline düştü.