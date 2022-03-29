Türkiye Gazetesi

Ünlü pop şarkıcısı ve söz yazarı Zerrin Özer, köpeğinin ölümünün ardından hüngür hüngür ağlamış, bu ölüm onu derinden sarsmıştı. Bir süredir ekranlarda gözükmeyen ve kabuğuna çekilen şarkıcı katıldığı programda sessizliğini bozdu. Özer, vasiyetinden bahsetti.

İSTEMEDİKLERİNİ ANLATTI

Vasiyetini aktaran Zerrin Özer, istemediklerini bir bir anlattı. Öldükten sonra kimsenin adından faydalanmasını istemediğini belirten Özer, Zerrin'i anma gecesi, Zerrin filmi, Zerrin şarkıcı okulu gibi şeyler yapılmasını istemediğini söyledi.

“ZERRİN ÖZERİ KİMSE BİR YERE GETİRMEDİ”

Yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini belirten ünlü şarkıcı bu zamana kadar kendi çabalarıyla bir yerlere geldiğini ifade etti. Özel konuşmasında “Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimseni faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi” dedi.

Zerrin Özer'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı Ünlü pop sanatçısı ve söz yazarı Zerrin Özer, 15 adet Antidepresan ilacı kullanarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Zerrin Özer'e büyük şok Zerrin Özer, 2007’de feshettiği sözleşme nedeniyle 2016’da 126 bin TL’lik icra işlemi başlatan TMC Müzik ile mahkemelik oldu. Zerrin Özer, 2004’te yaptığı sözleşmeyi 2007’de feshettiğini belirtip borcunun olmadığının tespitine karar verilmesini istedi