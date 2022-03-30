Türkiye Gazetesi

Instagram ve TikTok’ta çektiği yemek videolarıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Taha Duymaz, yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.

“RESMEN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADIM”

Evinin mütevazı mutfağında çektiği videolarla popüler olan Duymaz, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti ve o anları şöyle anlattı:

“Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim. Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil.”

“ARTIK BEN KALDIRAMIYORUM, ÇOK YORULDUM”

Duymaz, sözlerinin devamında şunları aktardı: “Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. Her attığım adımda biri laf atıyor, biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim kime ne zararım var biri söylesin. Yıllardır susayım diyorum ama ben artık kaldıramıyorum. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor. Ben artık çok yoruldum. Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Benim neler çektiğimi hiç kimse bilmiyor. Ben herkesten saklıyorum. Ama artık burama kadar geldi.”

Taha Duymaz, o anları ağlayarak gözyaşları içinde anlattı.

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