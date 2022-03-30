Türkiye Gazetesi

54 yaşındaki oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile nikah masasına oturmuştu. Çift ilk kızları Duru’yu 2005 yılında kucaklarına aldı.

“DOSTÇA BOŞANDIK”

22 yıllık evli çiftten üzen haber geçtiğimiz günlerde geldi. 5 yıl önce ayrılık kararı alan ikili, kızları için bu kararı ertelemiş, 24 Şubat 2022’de sessiz sedasız boşanmıştı. Boşanma işlemlerinin ardından konuşan Müfit Can Saçıntı "Dostça boşandık" ifadelerini kullanmıştı.

“EVLİLİK KOLAY DEĞİL, BENCE EVLİLİKTE DE EMEKLİLİK LAZIM”

Sinema Yazarları Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen 2021 yılı Türkiye Sineması'nın 'En İyileri'nin açıkladığı törene katılan Müfit Can Saçıntı gecede ilginç açıklamalarda bulundu.

Boşanmasıyla ilgili konuşan Saçıntı "Dostça boşandık ama insanlar inanmak istemiyor. Şöyle bir tespitim var, Türk insanları her şeyi başarıyor ama ayrılmayı başaramıyor. Evlilik kolay bir şey değil, 22 yıl evli kaldık. Bir bankada 20 yıl geçtikten sonra emekli oluyorsun, bence evlilikte de emeklilik olması lazım. Ama birbirimizin kalbini kırmadan, dostça ayrıldık" dedi.

MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı, 1968'de Sungurlu'da doğdu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca okul hayatını sonlandırdı. Öğrenciliği sırasında "Yarın", "Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.

1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, Zihni Sinir Projeleri, Şakamera, Şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı. 2012-2016 arasında Seksenler dizisini yönetti.

2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmi yönetti, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı. Ayrıca 2014'te Doksanlar dizisinde 2 bölümlük yönetmenlik yaptı.

22 yıllık evlilik bitti: Müfit Can Saçıntı ve Çiğdem Saçıntı boşandı Mandıra Filozofu adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, 22 yıllık eşinden boşandı.