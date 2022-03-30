Türkiye Gazetesi

Sevilen sanatçıdan geçtiğimiz günlerde üzen haber gelmiş, geçirdiği talihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılan Ebru Yaşar, hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmuştu.

“İNŞALLAH TOPARLAYACAĞIM”

Sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Yaşar, sedye üzerinden bir fotoğrafını paylaşarak kaza geçirdiğini belirtmişti. Düştüğünü açıklayan sanatçı, hastanede çekilen fotoğrafının üzerine "Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım" notunu düşmüştü.

Diz kapağı kırılan Ebru Yaşar, ameliyat oldu

İKİNCİ KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Sağlığına kavuşan Ebru Yaşar, sahnelere dönmüştü. Ancak ünlü şarkıcının ağrıları şiddetlendi. Yaşar, ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Sevilen şarkıcı ilk ameliyatında dizinin tedavisinde uygulanan tellerin çıkarılması için doktorunun tavsiyesiyle bugün bir kez daha özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Ameliyatı başarılı geçen Ebru Yaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kötü haberi sedyeden duyurdu: Ebru Yaşar ameliyata alındı Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile takipçilerine üzen haberi duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, diz kapağının kırıldığını ve ameliyat olacağını açıkladı.

Diz kapağını kıran Ebru Yaşar sahnelere döndü İki ay önce dizi kırılan ve yaşadığı talihsiz kaza sonrası evinde istirahat eden Ebru Yaşar, uzun bir aradan sonra sahnelere döndü.