Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu defa 5 yıldır kayıp olan 13 yaşındaki Celal Seyit'in kaybolması vakası ile gündeme oturdu. Yayına söz konusu vaka ile ilgili konuşmak üzere Suriye uyruklu bir vatandaş katıldı. Yayına katılan şahsın "Herkesin evinde pompalı tüfek vardır" sözlerine sinirlenen Anlı, "Kimin evinde pompalı tüfek var? Suriye kökenli değil misin? Gitseydin de ülkeni korusaydın o pompalı tüfekle" dedi.

"TÜRKİYE'DE HERKESİN EVİNDE SİLAH VAR"

Olayla ilgili bildiklerini anlatan Tuna'nın evinde pompalı tüfek olduğunu öğrenen Müge Anlı, "Nereden buluyorsunuz bu silahlı?" diyerek tepki gösterdi. Evinde silah olmasının normal bir durum olduğunu belirten Bülent Tuna "İnternetten almıştım evde bulunuyor yıllardır. Hatta polis olayla ilgili arama yapmaya geldiğinde aldı. Bugün Türkiye'de herkesin evinde silah var" dedi.

"SİZ BURAYA SAVAŞMAYA MI GELDİNİZ?"

Bu sözlere kızan Anlı "Burada kimin evinde pompalı tüfek var ya? Siz buraya savaşmaya mı geldiniz? Antalya'da senin pompalı tüfekle ne işin var? Bir gün herkesin evinde arama yapsınlar ve bunların elindeki silahları toplasınlar.O kadar çok pompalı tüfeğe meraklıysanız, sen de Suriye kökenli değil misin? Gitseydin de ülkeni korusaydın o pompalı tüfekle. Antalya'da senin pompalı tüfeği tutmanın ne anlamı var" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı çileden çıktı! Yaptıklarını bir bir anlattı 5 aydır kayıp olarak aranan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in nerede olduğuna dair araştırmalar sürerken kızı gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'nın programında işlenen olaya ilişkin bu defa yayına Zehir'in torunu katıldı. Anlattıklarıyla Anlı'yı sinirlendiren torun, sunucuyu deyim yerindeyse çileden çıkardı.

33 yıl sonra ailesini bulmuştu! Müge Anlı, Almanya’nın gündeminde Ünlü televizyoncu Müge Anlı, Almanya’da gündem oldu. 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker’in biyolojik ailesini Müge Anlı programda bulmuştu. Bu olay Almanya basınına konu oldu.

Müge Anlı'nın ekibinde yer alan Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu Müge Anlı’nın programında yer alan doktor Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu. Sözen, Instagram hesabından eşinin önemli bir ameliyat geçirdiğini açıklayarak “Doktorsanız sevdiğiniz söz konusu olduğunda profesyonel olamıyorsunuz. Duygusal yanınız ağır basıyor” dedi.