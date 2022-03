Türkiye Gazetesi

2022 Oscar Ödülleri geçtiğimiz günlerde yapılan törenle sahiplerini buldu. Geceye ödüllerin sahiplerinin yanı sıra Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith hakkında şaka yapınca Will Smith bir anda sahneye çıktı. Tüm salon şaka sanıp gülerken Smith sahneye koşarak, Rock'a tokat attı. Tokat attıktan sonra yerine dönen Will Smith, "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

“SAHNEMİZDE YAŞADIKLARIN İÇİN SENDEN ÖZÜR DİLERİZ”

Akademi'nin yönetim kurulundan yapılan açıklamada, 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bay Smith'in 94. Oscar gecesindeki eylemleri derinden sarsıcı, travmatik bir olaydı. Bay Rock, sahnemizde yaşadıkların için senden özür dileriz ve o andaki sabrın için teşekkür ederiz. Ayrıca, yaşananlar için adaylarımızdan, misafirlerimizden ve izleyicilerimizden özür dileriz."

WILL SMITH’İN SALONDAN AYRILMASI İSTENMİŞ

Açıklamada, oyuncunun olay sonrasında salondan ayrılmasının istendiği ancak Smith'in bunu reddettiği vurgulandı.

Davranış standartlarını ihlal ettiği için Smith aleyhine disiplin soruşturması başlatmak için bir araya gelen Kurul'un, siyahi oyuncunun disiplin cezasını askıya almak, oyuncuyu ihraç etmek veya diğer bir yaptırım arasında seçim yapacağı belirtilen açıklamada, yönetim kurulunun 18 Nisan'da tekrar toplanıncaya kadar Smith'in kendisini yazılı savunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

EŞİYLE İLGİLİ YAPILAN ŞAKAYA SİNİRLENDİ

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanı’na göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Akademi'nin pazartesi yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

