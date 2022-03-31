Türkiye Gazetesi

Hakan Ural, Beren Saat'in sözlerini duyunca çıldırdı. Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan oyuncu Beren Saat'in açıklamalarına Hakan Ural sert çıktı.

Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda, oyuncu Beren Saat'in konuşması gündem oldu. Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan Saat'in sözleri çok konuşuldu. Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta" programında Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi.

“SÖYLEDİKLERİNDE OLAĞANÜSTÜ ANORMALLİKLER VAR”

Hakan Ural, "Söylediklerinde olağanüstü anormallikler var. Beren Saat, "Yüzümüzü batıya dönmüştük. Bundan sonra da doğuya dönelim deniyor" diyor. Bu bir çıkarım, tespit. Bu fikir senin mi, eğer seninse neden yazdın, şüphe uyandırdı. Sana bunu kim verdi?" diye sordu.

Hakan Ural Beren Saat’in açıklamalarına tepki gösterdi

“SEN TÜRKİYE TARİHİNİ BİLİYOR MUSUN?”

"Beren’in konuşması çöp" diyen Ural sözlerine, "İtham ediyorsun, siyaset yapıyorsun ama konu iklim" diye devam etti. Beren Saat'in, "Rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere yollara bak denildi" sözlerine Ural, "Devletin yaptığı hizmetleri küçümsemek için bir çıkarım çıkartıyorsun" sözleriyle cevapladı. "Bilişimde, teknolojide geri gidiyoruz" dedin. "Sen Türkiye tarihini biliyor musun? Senin TEKNOFEST'teki gençlikten haberin var mı? Söylediklerinde bilgisizlik var, tutarlılık yok" diyen Hakan Ural tepkisini dile getirdi.

Hakan Ural'ın acı günü: Haberi canlı yayında aldı Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, yorumcusu olduğu programın canlı yayınında dayısı Cahit Çubukçu’nun ölüm haberini aldı. Ural, acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hakan Ural’dan pandeminin bitmesi için ilginç çözüm: Bill Gates'i tutuklayın! Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olan sunucu Hakan Ural’dan pandeminin sona ermesi için ilginç çözüm önerisini Instagram hesabından paylaştı.