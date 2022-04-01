Türkiye Gazetesi

Bir süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Seda Akgül son hali ile gündemde. Bir dönem ana haber ve program sunuculuğu yapan Akgül, sonrasında adından Kısmetse Olur yarışmasıyla bahsettirmişti. Instagram’da 435 bin takipçisi bulunan Akgül, adeta gençliğine döndü. Akgül’ün son halini görenler şaşkına döndü.

“DOKTORUM SAĞ OLSUN”

50 yaşındaki sunucu “Gelir gelmez havası yaradı memleketimin. Bir de doktorum sağ olsun” notuyla bir pozunu paylaştı.

Takipçileri “Fotoshop’unuz biraz fazla mı gelmiş ne… Maşallah 18 yaşınıza dönmüşsünüz” , “Memleket havası değil botoks havası olabilir mi?” , “Filtre de bu kadar abartılmamalı canım siz de” tarzında yorumlar yaptı.

Seda Akgül'ün Instagram fotoğrafları

SURVİVOR SUDE’YE BENZETİLDİ

Öte yandan Seda Akgül'e gelen en fazla yorum da Survivor Sude sanılmasıydı. Pek çok takipçi Akgül'ü Survivor Sude’ye benzetti. Takipçiler “Survivor Sude sandım” , “Bir an Sude zannettim” gibi yorumlar yazdı.

Seda Akgül'ün paylaştığı son fotoğraf - Survivor Sude Burcu

Seda Akgül kimdir? | Seda Akgül 'Gel Konuşalım' programından ayrıldı mı? Seda Akgül ayrılık kararı ile gündeme bomba gibi düştü. TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programı Gel Konuşalım'da sunuculuğu Hakan Ural ile üstlenen Seda Akgül, programdan ayrıldığını açıkladı. Sevilen sunucu Seda Akgül TV8 ekranlarındaki programa veda ettiğini duyurdu. Peki Seda Akgül kimdir?

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e ağır cevap Seda Akgül ile Hakan Ural'ın birlikte sunduğu programda Akgül'ün 'Nihat Doğan kocam olsa boğarım' sözüne Doğan'dan sert bir cevap geldi.