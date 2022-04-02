Türkiye Gazetesi

Zafer Ergin, uzun yıllardır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ergin, bu kez sır gibi sakladığı kızı Esra Ergin ile gündeme geldi.

BABASININ KOPYASI

Zafer Ergin'in kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kızın benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası" yorumları yapıldı.

Zafer Ergin'in kızı Esra güzelliğiyle dikkat çekerken ünlü oyuncunun torunuyla verdiği poz da büyük beğeni topladı.

Yüsra Geyikli ilk kez açıkladı! İşte Arka Sokaklar'dan ayrılma nedeni Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zeliş rolünü oynayan Yüsra Geyikli geçtiğimiz sezon diziye veda etmişti. Geyikli sosyal medya hesabından ilk kez diziden neden ayrıldığını açıkladı.

Arka Sokaklar’a yeni oyuncu: Aşela Demir kadroya dahil oldu Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna genç oyuncu Aşela Demir dahil oldu. Demir, dizide örgüt üyesi Suzan karakterine hayat verecek.

Arka Sokaklar transfere doymuyor: 3 oyuncu birden kadroda Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna 3 isim birden dahil oldu.

Arka Sokaklar’dan üzen fragman! Engin Balkan ölüyor mu? Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde seyirciyi şaşırtacak sahneler ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında ünlü oyuncunun fotoğrafının yer aldığı cenaze töreni dikkat çekti.