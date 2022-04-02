Türkiye Gazetesi

Baraj, Aşk Mantık İntikam, 4N1K İlk Aşk gibi dizilerde rol alan Burak Yörük, trafikte olay çıkardı. Genç oyuncu, arkadaşıyla seyir halindeyken bir İETT şoförü ile tartışmaya başladı. Daha sonra olay büyüdü.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada 24 yaşındaki oyuncu Burak Yörük, otobüs şoförünü yumruklayarak öfke saçtı. Sinirlerine hakim olamayan Yörük güçlükle sakinleştirilerek aracına bindirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Öte yandan saldırı anlarının görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü oyuncu büyük tepki topladı. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan Yörük sessizliğini koruyor.

Burak Yörük

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini küçük yaşta rol aldığı "Biz Boşanıyoruz" ile yaşadı. Ardından "4N1K 2" ve "4N1K" sinema filmlerinde rol aldı. Daha sonra da Baraj’da başrol oynadı. Burak Yörük son olarak Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekranlara geldi.

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