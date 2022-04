Türkiye Gazetesi

2022 Oscar Ödülleri geçtiğimiz hafta yapılan törenle sahiplerini buldu. Geceye ödüllerin sahiplerinin yanı sıra Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith hakkında şaka yapınca Will Smith bir anda sahneye çıktı. Tüm salon şaka sanıp gülerken Smith sahneye koşarak, Rock'a tokat attı. Tokat attıktan sonra yerine dönen Will Smith, "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat attığı o anlar geceye damga vurmuştu. Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

“SONUÇLARI KABUL EDECEĞİM”

Oyuncu Will Smith açıklama yaparak eylemlerini "şok edici, acı verici ve affedilemez" olarak nitelendirdi. Öte yandan Akademi Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü ek sonuçları kabul edeceğini söyledi.

Will Smith - Chris Rock

WILL SMİTH ÖZÜR DİLEDİ

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma." diye bağırmıştı. Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti. Akademinin pazartesi yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

