Türkiye Gazetesi

Ölümüyle herkesi yıkan İbrahim Gündoğan için bugün cenaze töreni yapıldı. Usta oyuncunun oğlu Behlül Gündoğan, törende yaptığı konuşmada, babasının hayatını sanata, tiyatroya, ailesine ve dostlarına adayan bir insan olduğunu dile getirdi.

“BABAM İNSANLARA YARARLI OLMAYA ADADI KENDİSİNİ”

Behlül Gündoğan, babasının kendisini sanatla iç içe yetiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ben bu sahnede, bu kuliste oturduğunuz koltuklarda büyüdüm aslında. Sanatı hep toplumu değiştirmek, toplumu daha ileriye götürmenin bir aracı olarak yorumladı ve bize de bunu aktarmaya çalıştı. Bana hep şöyle söylerdi, 'Oğlum para kazanmak için bir meslek seçme. Asıl gayen para kazanmak olmasın, insan kazanmak olsun.' Babam, bütün hayatı boyunca insan kazanmaya, insanlara yararlı olmaya, insanları değerli hissettirmeye adadı kendisini. Kendisine oyuncu demez, 'ben tiyatro sanatçısıyım' derdi."

Törende, İbrahim Gündoğan'ın yakın dostları tiyatro sanatçıları Uğurtan Atakan, Ali Yaylı, Tarık Şerbetçioğlu, Mehmet Esatoğlu ve Ali İhsan Bozdemir de konuşma yaptı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Gündoğan'ın cenazesi bugün öğle vakti Göksu Peksimetçi Salihağa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul'da 1959'da dünyaya gelen usta oyuncu, aralarında "Ruhsar", "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Lale Devri", "Kuzey Güney" ve "Kurt Kanunu"nun da olduğu çok sayıda yapımda rol aldı.

Gündoğan, en son yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu.

İbrahim Gündoğan

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