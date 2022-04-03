Türkiye Gazetesi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Berfu Yenenler son olarak Demet Akalın ile ters düşmüş ve paylaşımıyla gündem olmuştu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler bu sefer de Ramazan paylaşımıyla dikkat çekti.

RAMAZAN PAYLAŞIMI YAPTI

"Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" notuyla bir video paylaşan Berfu Yenenler'in paylaşımında şu sözleri dikkat çekti: "Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?"

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Berfu Yenenler'in bu yorumları paylaşıp dalga geçmesi takipçilerini mutlu etmedi. Eser Yenenler'in eşine "Bu sefer güldürmedi", " Ramazan'a yakışmayan gereksiz boş işler müdürü oldu başımıza", "Ayıp ve saygısızlık", "Hiç komik değil" yorumları yağdı.

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