Türkiye Gazetesi

2004 yılında yayınlanan 'Biz Boşanıyoruz' dizisi ile oyunculuğa başlayan, Son olarak İSE Baraj ve Aşk Mantık İntikam dizilerinde başrol olan oyuncu Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdığı anlar ile gündeme geldi. İstanbul Kavacık'ta İETT şoförü ile Yörük arasında başlayan gerilim kavgaya dönüştü. O anların cep telefonu kamerası ile görüntülenmesi ve sosyal medyada paylaşılması sonrası ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Burak Yörük, mesajına "Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim" diyerek başladı.

Ünlü oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

"Herkese merhaba, Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum.

Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim.

"BENİ DIŞARIYA ÇAĞIRMASIYLA BÜYÜDÜ"

Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.

Doğru olan kendisiyle hiç muhattap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntüler de maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle kesinlikle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor.

Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim."

Ünlü oyuncu Burak Yörük öfke saçtı! Trafikte tartıştığı otobüs şoförünü yumrukladı Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Yörük, güçlükle sakinleştirilerek aracına bindirilirken o anlar anbean kameralara yansıdı.