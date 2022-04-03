Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün bir kaç gün önce ortaya çıkardığı olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yazarımız Cem Küçük, Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla çıkardığı anlara ait görüntüleri paylaşmıştı. Olay büyük tepki görmüştü, konu ile ilgili olarak da inceleme başlatıldığı ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tezkeresini alan bir askerin Mamak’ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

TSK GEREĞİNİ YAPACAKTIR

Güvenlik kaynakları konu hakkında yaptığı açıklamada, “Tezkeresini alan bir askerin Mamak’ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

KIŞLADAN KONVOY İLE ÇIKTILAR

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2021'de boşandığı eski Gökhan Çıra ile barışmış hatta geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Ciğerci, son olarak eski eşi Gökhan Çıra'yı geçtiğimiz haftalarda askere uğurlaması ile magazin gündemine gelmişti. Ankara Mamak Muharebe Birliği 2. Tabur 3. Bölük’te askerlik yapan Çıra'nın tezkere almasının ardından eşi Selin Ciğerci araç konvoyuyla eşinin kışlanın içerisinden çıkardığı görüntüler tepkiye neden olmuştu.

Yazarımız Cem Küçük olayı günler öncesinden sosyal medya hasabından paylaşmıştı...

Konuyu köşe yazısında da ele alan yazarımız şu ifadeler yer vermişti;

"Bir iki gündür bir grup vatandaşımızdan bazı şikâyetler aldım. Ankara Mamak Muharebe Birliği 2. Tabur 3. Bölük'te askerlik yapan Gökhan Çıra'nın kayırıldığıyla ilgiliydi bu şikâyetler. Malum Selin Ciğerci diye biri var. Kim olduğunu herkes biliyor. Instagram'da 4,5 milyon takipçisi var. Gökhan Çıra onun eşi...

"HİÇBİR EĞİTİME KATILMAMIŞ"

Neyse, birlikte 260 kişi varmış. Gelmeden birçok sağlık sıkıntısı var diye belge almış. Bot istirahati, eğitim ve spor istirahati almış. Hiçbir eğitime katılmamış.

Esas meseleyi söyleyeyim. İki gün önce tezkere alırken Selin Ciğerci birliğin içine dört arabayla girmiş. Yani kışlanın içine Range Rover, Maybach, Bentley ve bir arabayla kışlanın içine girmiş ve Gökhan Çıra'yı alıp çıkmış. Diğer aileler dışarıda evlatlarını beklerken bu çiftin ayrıcalığı merak konusu olmuş. Hatta bende çıkış videoları da var.

"ASKERLER 'BİZİ AŞAN DURUMLAR VAR' DEMİŞ"

Aileler bazı askerlere sormuşlar ama onlar, "Bizi aşan durumlar var" demişler. Türk ordusu vatanımızın vazgeçilmezi. Ben askerlerimizin vatan için şehit olduklarına, olmayı göze aldıklarına şahidim. Sayın Hulûsi Akar ordumuza göz bebeği gibi bakıyor. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanımız da... Hem yurt içinde hem de dünyanın dört bir yanında Mehmetçik ve komutanlarımız büyük özverilerle görev yapıyorlar.

Bu tür şikâyetler eski Türkiye alışkanlıkları. Ve herkesi rahatsız eder. Kimse kimseden üstün değildir. Hele hele "peygamber ocağı" olan ordumuzda torpil asla olmaz. Kışlada her vatan evladı eşittir..."

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