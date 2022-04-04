Oyuncu Tuan Tunalı, sevmeye çalıştığı bir sokak köpeğinin saldırısıyla zor anlar yaşadı. Tunalı, iş için gittiği Bodrum’da neredeyse gözünden oluyordu.
KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI
Başarılı oyuncu Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi. Ancak köpeği sevdiği esnada, köpek Tunalı’nın yanağını kaparak ısırdı. Isırık, gözünün 2 cm altına geldi.
“VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ”
Tuan Tunalı hemen hastaneye gitti. Yanağına pansuman yapıldı, yüzünde iz kalmaması için dikiş atılmadı. Gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan yakışıklı oyuncu konuyla ilgili açıklamasında “Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik” ifadelerini kullandı.
Tuan Tunalı
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