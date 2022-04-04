Türkiye Gazetesi

Süperstar Ajda Pekkan, Sabah Gazetesi’ne konuştu. Ünlü olmanın çok büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Pekkan İstanbul’u gezememekten yakındı.

“METROYA DA METROBÜSE DE HİÇ BİNMEDİM”

“İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor” diyen Pekkan, şunları söyledi:

“Kapalıçarşı'yı, Tahtakale'yı, Perşembe Pazarı'nı veya Galata'yı gezmek istiyorum ama uzun yıllardır buralara gitmiyorum. İçimde ukdedir bu. Metrobüse, İDO'ya hiç binmedim, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hâlâ aklıma geliyor" diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYOR”

Pekkan, Cumhurbaşkanının etkinliklerine katıldığı için eleştirilmesini anlayamadığını söyledi ve kendisini eleştirenlere cevap verdi. Ünlü şarkıcı şöyle konuştu:

“Niye eleştirildiğimizi anlamıyorum gerçekten. Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Neticede şahısları değil ülkemizi temsil ediyor.

Beni, Cumhurbaşkanımız, devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki müsaitlik durumuma göre icabet edip katılıyorum. Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim. Benim için önemli olan bu.”

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