Türkiye Gazetesi

Güldür Güldür programının yeni bölümünde Bakan Koca ve koronavirüs skeci yer aldı. Sağlık Bakanı Koca taklidinin yer aldığı skeç büyük beğeni topladı. “Zombi Fikri isteme merasiminde” adlı skeçte koronavirüs için alınan tedbirlere kurgusal bir zombi salgınıyla gönderme yapıldı. Skeçte Koca'nın taklit edilmesi ise seyircilerin en çok güldüğü anlar arasında yerini aldı.

BAKAN KOCA’DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Bakan Koca ise taklidinin yapıldığı skeçten bir bölümü Twitter hesabından yayınlayarak ekibe teşekkür etti. Koca paylaşımında “Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Bu tweete karşılık Güldür Güldür ekibi de “Hep birlikte sağlıklı ve yüzlerimizin daima güldüğü güzel günlere. Nezaketiniz için teşekkür ederiz” şeklinde karşılık verdi.

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