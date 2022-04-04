Türkiye Gazetesi

En son 'Alev Alev' adlı dizide rol alan Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için saçlarını sarı renge boyatmış ancak sevenleri tarafından beğenilmemişti. Projesi için çekimleri tamamlayan oyuncu, eski imajına geri dönerek saçlarını tekrar koyu renge boyattı.

KAFASINA İKİ DİKİŞ ATILDI

27 yaşındaki oyuncu bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Ünlü ismin sette kaza geçirdiği öğrenildi. Yeni projesi Kiracı’nın çekimleri için sette bulunan Deniz, kafasını sert bir zemine vurarak hastaneye kaldırıldı.

Kafasına iki dikiş atılan oyuncu, o fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz’den duygusal veda Rol adığı dizide canlandırdığı 'Sena' karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, senaryo gereği ölerek yapımdan ayrılan karakteriyle ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Büyük şok! Dilan Çiçek Deniz hastalığını böyle açıkladı Çukur dizisinde Sena rolü ile herkesin beğenisini toplayan Dilan Çiçek Deniz hastalığını açıkladı.