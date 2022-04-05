Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, dünkü canlı yayınından sonra arkadaşlarıyla birlikte soluğu Sultanahmet’te aldı. Instagram'a kısa süre önce katılan ve ara sıra günlük hayatından anları paylaşan ünlü sunucu dünkü paylaşımıyla gündem oldu.

GÖRENLER TANIYAMADI

Ramazan ayından dolayı programını bitirdikten sonra Sultanahmet’e giden Anlı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. “Ramazan'da Sultanahmet'i bir başka seviyorum” diyerek arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'yı görenler tanıyamadı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMEYİNCE…

Instagram’da 2,2 milyon takipçisi bulunan Müge Anlı, Sultanahmet'i gezerken hayranlarıyla fotoğraf çektirmemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Ünlü sunucu gözlük ve başörtüsü takarak kendisini kamufle etti. Anlı’nın o halini arkadaşı “Fotoğraf çektirmek istemeyince, görünmez olan bir arkadaşınız var mı? Benim var” paylaştı.

MÜGE ANLI NEREDE?

Müge Anlı ise fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak arkadaşına “Aşk olsun hem korona var hem de dua ediyoruz. Dikkatimizin dağılmaması gerekiyor” şeklinde karşılık verdi. Fotoğrafa bakanlar ünlü sunucuyu bulmakta güçlük çekerek “Müge Anlı nerede?” şeklinde yorumlar yaptı.

Müge Anlı tanınmamak için ilginç bir yönteme başvurdu

Bu halinden eser yok: Müge Anlı imaj değiştirdi Ekranların sevilen sunucusu Müge Anlı, yayınladığı son fotoğrafla görenleri şaşırttı. Hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan Anlı, spor tarzıyla dikkat çekti.

Arif Verimli’den zehir zemberek açıklamalar: Müge Anlı durumu yönetemedi... Benim için onun bir kıymeti yok artık! Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, anlaşmazlık sonucunda programdan ayrılmıştı. Dr. Verimli aylar sonra Yasemin Özçelik'in YouTube programında Müge Anlı ve Şevki Sözen ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.