Türkiye Gazetesi

Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, eşi Seval Bazencir’in kapısına baltayla dayanmıştı. Beşiktaş Kuruçeşme'de 9 Mart günü yaşanan olayda sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir ile telefonda tartışmış, eşi görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir, kapıyı balta ile açmaya çalışarak içeri girmeye çalışmıştı.

BALTA İLE KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 9 Mart 2022’de tarafların aralarında geçen telefon görüşmesi sırasında tartışma yaşadıkları ve bunun üzerine şüpheli Yusuf Bazancir’in, eşiyle birlikte yaşadığı eve gelerek elinde bulunan balta ile kapıyı açmaya çalıştığı anlatıldı.

Seval Bazencir - Yusuf Bazencir

"SENİ ELİME GEÇİRİRSEM GEBERTECEĞİM’’

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada müşteki Seval Bazancir’e hitaben ‘seni elime geçirirsem geberteceğim’ şeklinde tehditte bulunduğu, müştekinin olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldığı, akabinde 15 Mart 2022 tarihinde ise müşteki Seval Bazancir’in şikayetinden vazgeçtiği ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı kaydedildi.

Eşinin kapısına baltayla dayanmıştı

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Yusuf Bazancir’in üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğinin ve pişman olduğunu belirttiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi eşine dehşeti yaşattı: Baltayla kapıya dayandı Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile 5 yıllık eşi Seval Bazencir’e kabusu yaşattı. Çift arasında arasında kavga çıktı. Seval Bazencir, eşiyle görüşmek istemedi ancak Yusuf Bazencir, baltayla evin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Genç kadın, KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırarak hayatını kurtardı.

Mahsun Kırmızıgül'ün annesine hırsızlık şoku yaşatan zanlılar hakkında önemli gelişme Sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün annesi Faika Arık'ın (93) banyoda duşakabinin altına sakladığı yaklaşık 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını çalmaktan tutuklanan Türkmenistanlı Muyasser M. ile sevgilisi Sherzad H. ve arkadaşları Zhavlonbek H. hakkında 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.