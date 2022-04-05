Türkiye Gazetesi

Renkli şahne şovları ve danslarıyla dikkat çeken ve Roman müziğinin en tanınmış isimlerinden biri olan Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olmuş servetiyle şaşırtmıştı.

MAL VARLIĞI ŞOKE ETMİŞTİ

Kobra Murat, “Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı..." demişti. Gecekonduda doğduğunu belirten Kobra Murat, “En büyük zenginliği, mutluluğu yaşadım. Şimdi her şeyimiz var” açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

Kobra Murat'ın eşiyle olan düğün fotoğrafı...

DEĞİŞİMİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, bu kez gençlik fotoğraflarıyla gündeme geldi. 3 çocuk babası olan Kobra Murat'ın gençlik yıllarında eşiyle birlikte çekilen fotoğrafları görenleri şaşırttı. Değişimi şaşkına çeviren Murat’ın fotoğraflarının altına kullanıcılar “Bu Kobra Murat olamaz” , “İnanmıyorum kesinlikle bu Kobra değil” şeklinde yorumlar yaptı.

Kobra Murat'ın gençliğine ait fotoğraflar...

Seda Akgül değişimiyle şoka soktu: Son hali Survivor Sude’ye benzetildi Seda Akgül değişimiyle şaşırttı. Instagram’ı aktif kullanan Akgül, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şoka soktu. Ünlü sunucuyu görenler Survivor yarışmacısı Sude’ye benzetti.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimiyle şaşırtıyor, görenler Hadise sanıyor Müjdat Gezen, Melek Baykal, Alişan ve Çağla Şıkel gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy değişimiyle şaşırttı. Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdilerde şarkıcı Hadise’ye benzetiliyor.