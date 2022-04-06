Türkiye Gazetesi

Ayhan Aşan baba acısıyla sarsıldı. Sevilen şarkıcının babası hayata gözlerini yumdu. Ünlü şarkıcı aldığı kötü haberle kahroldu.

54 yaşındaki Aşan’ın ilk eşi ve çocuklarının annesi Selma Aşan, geçtiğimiz Şubat ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

“YASLANDIĞIM DAĞIM, BABAM GİTTİ”

Mutlu bir evliliği olan şarkıcı bu kez baba acısıyla sarsıldı. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Aşan, “Yaslandığım dağım, çınarım, babam gitti. Yoluma ışık tutan vefakarım, çocukluğum, meleğim gitti” şeklinde duygusal bir paylaşım yaptı.

Ayhan Aşan'ın Instagram'dan yaptığı duygusal paylaşım...

Ayhan Aşan'ın eşi Ayla Aşan ise Instagram hesabından “Değerli eşimin kıymetli babası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağolsun.” mesajını yazdı.

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