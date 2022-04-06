Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayında Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Türkiye gündemine de oturan cinayet sonrası Ece Erken, eşinin ölümüyle yıkılmış ve bu zorlu süreci evinde ailesiyle beraber geçirmişti.

HAFTALAR SONRA İLK GÜLÜMSEME

Instagram hesabından eşine olan özlemine dair paylaşımlar yapan Ece Erken, zor günleri yavaş yavaş geride bırakmaya başladı. Her fırsatta yaşadığı acıyı dile getiren Erken, dün oğlu Eymen’i dişçiye götürdü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü birkaç kareyi de Instagram’a yükledi.

Ünlü sunucu ilk kez gülümsediği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Verdiği kilolarla da takipçilerinin dikkatini çeken ünlü sunucu, gelen mesajların ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak "Evet zayıfladım ama Allah'ın izniyle toparlayacağım. Güzel dualarınız için teşekkür ederim" dedi.

Ece Erken'in sosyal medyadan verdiği kilolarla ilgili paylaşım yaptı