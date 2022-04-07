Türkiye Gazetesi

Yasak Elma dizisinde Yıldız rolünü üstlenen sevilen oyuncu Eda Ece'nin anne babası koronavirüse yakalandı. Büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“ANNEM İYİ, BABAM DA İYİ OLACAK”

Instagram’da 6,2 milyon takipçisi bulunan Eda Ece, hesabından anne ve babasıyla olan bir fotoğrafını paylaştı. Ece, paylaşımının altına "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Eda Ece'nin paylaşımı...

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GECİKMEDİ

Sevilen oyuncuya Aslı Şen, Seda Sayan, Mert Davran, Eylem İpek gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun mesajları yazdı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı düştü vefat sayısı arttı Sağlık Bakanlığı günlük koornavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saate, 10 bin 314 yeni vaka tespit edilirken, 41 kişi hayatını kaybetti.

Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.