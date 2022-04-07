Türkiye Gazetesi

Survivor All Star’da ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada birincilik hayallerine bir isim daha veda etti. SMS oylamasında en az oyu alarak yarışmadan ayrılan isim Ardahan Uzkanbaş oldu.

“TEBRİKLER Mİ DİYEYİM, AYIP MI BİLEMEDİM”

Survivor Ekstra programından kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk kendini tutamayarak bu elenme hakkında Twitter hesabından yorum yaptı.

Öztürk yorumunda “Mahalle baskısıyla kendilerinin potaya yazılmasını yasakmış gibi kabul ettirip diğerlerini ezen yarışmacılar var. Bunlar öyle bir yapılanma oluşturdular ki 5 ay yatsalar, herkesi fırçalasalar da takım arkadaşları tarafından yine yazılmayacaklar. Tebrikler mi diyeyim, ayıp mı bilemedim" ifadelerini kullandı.

“ARDAHAN’I BUGÜNLERE KULLANMAK İÇİN SAKLADILAR”

Furkan Dede’nin “Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" dediği sunucu, daha sonra bir paylaşım daha yaptı.

“Bazı yarışmacılar hiçbir zaman tehdit görmedikleri Ardahan'ı bugünlere kullanmak için sakladılar. Yoksa Ardahan'ın varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir duygu ya da düşünceleri hiçbir zaman olmadı. Ardahan'ın duygularıyla oynadılar ve bunu hiç acımadan yaptılar. Kimdir bunlar?”

Semih Öztürk'ün Twitter paylaşımları...

Semih Öztürk, “Yasin’i de yedi bu düzen” dedi, izleyiciler “Oyları boşuna mı atıyoruz” diye tepki gösterdi Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde adaya veda eden bir isim daha belli oldu. Yarışmadan Yasin Obuz elendi. Obuz’un vedası sonrası Survivor’dan eşinin paylaşımı dolayısıyla gönderilen Semih Öztürk yorum yaptı. Öztürk’ün Twitter’dan paylaştığı “Yasin’i de yedi bu düzen” sözleri sosyal medyayı salladı.

Semih Öztürk özür diledi, Acun Ilıcalı’nın kararı merakla bekleniyor… Semih Öztürk, birleşme partisinden sonra Survivor Ekstra’ya geri mi dönüyor? Survivor Ekstra’dan eşinin paylaşımı yüzünden kovulduğu söylenen Semih Öztürk hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. ‘Semih Öztürk, Survivor Ekstra'da neden yok’ sorusu Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği konular arasında yer alırken yeni bir gelişme yaşandı. Semih Öztürk’ün Acun Ilıcalı’dan özür dilediği ve birleşme partisinden sonra programa döneceği söyleniyor.