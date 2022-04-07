Türkiye Gazetesi

Bir süre önce oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in çocukları Ali, Han ve Leyla’yla birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleştikleri ve Türkiye’yi terk ettikleri çok konuşulmuştu. İddialara göre çift, 11 yaşındaki oğulları Ali’yi evlerinin yakınında bir okula kaydetmiş, yanlarında bir de dadı götürmüştü.

Londra’dan dönen Halit Ergenç, önceki gün objektiflere takıldı. Snob Magazin'in haberine göre, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, Londra’daki yaşamları ve dizi sektörüyle ilgili sorulara cevap verdi.

“TÜRKİYE DAHA GÜZEL, BURASI BİZİM MEMLEKETİMİZ”

Üç çocuk babası Halit Ergenç, pandemi döneminde gidemedikleri Londra’ya fırsat buldukça gidip geldiklerini belirterek, “Biz sürekli gelip gidiyorduk. Pandemi döneminde pek gidememiştik. İstanbul’u terk etmedik ama orada bir evimiz var. Türkiye daha güzel. Burası bizim memleketimiz. Kalabalıktan kaçtığımız yok. Burada da yeri geliyor metroya biniyorum yeri geliyor dolmuşa da biniyorum” dedi.

“BERGÜZARLA HER ZAMAN ÇALIŞMAK İSTERİM”

Eşi Bergüzar Korel’in de kendisinin de bazı proje görüşmeleri olduğunu ifade eden Ergenç, “Bergüzarla her zaman birlikte çalışmak isterim” şeklinde konuştu.

Bergüzar Korel’den anne-kız pozu! Paylaşımına beğeni yağdı Geçen ay bebeği Leyla’yı kucağına alan ve üçüncü kez anne olma heyecanını yaşayan güzel oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada kızıyla fotoğraf paylaşımlarına devam ediyor. Korel, son paylaşımında kızıyla fotoğrafını paylaşarak "Ufak bir şekerleme..." notunu düştü.

Halit Ergenç serveti geri çevirdi 'House' dizisinin yerli uyarlamasında 'Dr. House' karakterini canladıracak olan Halit Ergenç, son anda vazgeçti.