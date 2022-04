Türkiye Gazetesi

Hasan Can Kaya, son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor. Sunduğu programla izleyicileri kahkahaya boğan komedyen hakkında ses getiren bir iddia ortaya atıldı.

HASAN CAN KAYA'NIN SERVET DEĞERİNDEKİ YATIRIMI

Sosyal medya hesabından ünlüler hakkında çok konuşulan iddialarda bulunan ses sanatçısı Onur Akay, Hasan Can Kaya'nın 40 milyon TL'ye Levent'ten villa aldığını ileri sürdü.

ACUN ILICALI HASAN CAN KAYA'YA KEFİL Mİ OLDU?

Onur Akay’ın ortaya attığı iddiaya göre ünlü komedyen, dudak uçuklatan değerde bir yatırım yaptı. Akay kendi sitesinde kaleme aldığı yazısında, “Komedyen Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye 1. Levent’te villa aldı. Villayı bankadan kredi çekerek alan Kaya’ya patronu Acun Ilıcalı kefil oldu. Hasan Can Kaya, 2021 yılında ise Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’de satışa çıkardığı tripleks villayı annesi için satın almıştı” ifadelerini kullandı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 İstanbul’da doğdu. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli okulda fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince bu esprili yönünü kullanarak tiyatroya yöneldi. Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

"1 Erkek 1 Kadın" isimli dizide senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artırarak gelenleri kahkaha tufanına sürükledi. Ünü kulaktan kulağa yayılınca stand up gösterilerini haftada 4’e çıkardı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi. Hasan Can Kaya, Exxen'de 'Konuşanlar' adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

Hasan Can Kaya’nın dizisinde usta oyuncu sürprizi Konuşanlar ile adını duyuran Hasan Can Kaya'nın Exxen için çekeceği dizinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Semih Öztürk özür diledi, Acun Ilıcalı’nın kararı merakla bekleniyor… Semih Öztürk, birleşme partisinden sonra Survivor Ekstra’ya geri mi dönüyor? Survivor Ekstra’dan eşinin paylaşımı yüzünden kovulduğu söylenen Semih Öztürk hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. ‘Semih Öztürk, Survivor Ekstra'da neden yok’ sorusu Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği konular arasında yer alırken yeni bir gelişme yaşandı. Semih Öztürk’ün Acun Ilıcalı’dan özür dilediği ve birleşme partisinden sonra programa döneceği söyleniyor.