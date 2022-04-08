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Oscar'a tokadıyla damga vuran Will Smith Akademi'den istifa etti Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in Chris Rock’a tokat atması olay olmuştu. Tokat skandalı sonrası Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı.
Polis Will Smith'i tutuklamak için Oscar töreninde hazır bekledi! Oscar Ödülleri yapımcısı Will Packer, 27 Mart gecesi gerçekleşen ödül töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlayan aktör Will Smith'i gözaltına almak için polisin geldiğini ve şikayetçi olunması durumunda işlemlere başlamak için hazır olunduğunu açıkladı.
Akademiden yeni açıklama: Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in salondan ayrılması istenmiş Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in Chris Rock’a tokat atması olay olmuştu. Konuyla ilgili akademiden yeni açıklama geldi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, pazar günkü Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in salondan ayrılmasının istendiğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini açıkladı.
Will Smith'e şok! Cezalandırılması isteniyor Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, eşinin rahatsızlığı üzerinden sahnede şaka yapan Chirs Rock'a tokat atmasının ardından tepki topladı. ABD'lilerin üçte ikisinin, Will Smith'in cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.
Akademi kınadı, Will Smith sosyal medyadan özür diledi | Oscar'a damga vuran tokat Dün gece düzenlenen 94. Oscar Ödülleri töreninde, sunucu Chris Rock'â tokat atarak bir anda gündeme oturan Will Smith'e Akademi'den kınama geldi. Daha sonra Smith de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.
Will Smith, Chris Rock'a tokat attı Herkes kurgu sandı… Oscar ödüllerine damga vuran tokat! Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Will Smith, eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a sinirlenip aniden sahneye çıkarak tokat attı. O anları herkes kurgu sandı ancak yaşananların gerçek olduğu belirtildi.