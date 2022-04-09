Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayında Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Türkiye gündemine de oturan cinayet sonrası Ece Erken, eşinin ölümüyle yıkılmış ve bu zorlu süreci evinde ailesiyle beraber geçirmişti. Ünlü sunucu bu kez hakkındaki iddiayla magazin gündeminde yerini aldı.

EŞİNİN TÜM SAATLERİNİ SATMIŞ

Söz konusu iddiaya göre Ece Erken, eşinden kalan 12 adet lüks saati, geçtiğimiz günlerde ikinci el alım satım yapan mağazalardan birine sattı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN AİLESİ ECE ERKEN’E ÇOK ÖFKELİ

Sabah’ın haberine göre söz konusu saatler için sunucu 15 milyon lira aldı. Kulislerde dolaşan iddialarda ise, bu durumu öğrenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, büyük şok yaşadı. Ailenin o saatleri, Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk evliliğinden olan iki çocuğuna hatıra kalmasını istedikleri, bu gizli satış nedeniyle Erken'e çok öfkelendikleri iddia ediliyor. Ünlü sunucu bu iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

Banka hesabı bloke edilen Ece Erken çileden çıktı: Bu işin peşini bırakmayacağım Ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu öldürülen Ece Erken'in banka hesabı bloke edildi. Sosyal medya hesabından ateş püsküren ünlü sunucu, “Bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Şafak’ın ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış. Ben Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu isem bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı Geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından ilk kez güldüğü bir fotoğraf paylaştı.