Türkiye Gazetesi

İspanya’da büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Cansu Dere, toplantıda büyük bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. İspanya’nın en önemli gazetelerinin ve televizyon kanallarının katıldığı basın toplantısında Cansu Dere, soru yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya diziyle, özellikle de finaliyle ilgili birçok soru yöneltildi.

“İSPANYA’YI ÇOK SEVİYORUM”

Kendisine yöneltilen bir soruyla ilgili İspanya’yı çok sevdiğini belirten Dere, "İspanya ile kültürel olarak benzer yanlarımızın olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden kendimi buraya çok yakın hissediyorum. Zaten Madrid'e de sık sık gelip gidiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve daha fazla gelmeyi planlıyorum." diye konuşarak İspanyalı sevenlerini heyecanlandırdı.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Güzel oyuncu basın toplantısından sonra otelin önüne gelen ve saatlerce onu bekleyen hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.

Cansu Dere: Asya karakteri aldatılan kadınlara yol gösteriyor İspanya'dan "bireysel başarı" ödülü alan Cansu Dere, Türk dizilerinin dünyanın bir çok yerinde başarılı olmasının ardında iyi senaryo, yönetmen ve ekip olmasını vurguladı. Dere, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı karakter olan Asya'nın da aldatılan kadınlara yol gösterdiğini belirttti.