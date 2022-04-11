Türkiye Gazetesi

Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde rol aldığı Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatı sinemaya taşındı. Nuri Alço’nun Bergen filmi hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen, vizyona girmesinin ardından gişede büyük bir başarı yakaladı. 4 Mart’ta vizyona giren film, gişede adeta rekor kırdı. Bergen filminin başarısıyla ilgili tartışmalara ise oyuncu Nuri Alço da katıldı.

“SÜBLİMİNAL MESAJLARI İZLEYİCİYE VERMELERİ LAZIMDI”

Bergen filminin başarısı hakkında konuşan Nuri Alço, “Geçmişten bu yana kadına şiddetin katlanarak çoğaldığı ortamda bu film de şiddete yönelik sübliminal mesajları izleyiciye vermeleri lazımdı. Örneğin Bergen ve Halis'in çocukluğuna kadar inilmeli ve travmatik yanlarını da filme yansıtmalılardı” dedi.

“SENARYONUN BAŞARISI DEĞİL, HİKAYENİN BAŞARISI”

Bergen filmi hakkında olay olacak yorumlarına devam eden Alço, insanların, filmi değil hikayeyi merak ettiğini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bir filmin gişe rekoru kırması o filmin başarılı olduğunu göstermez. İzleyiciler Bergen filmine merak edilen hazin öyküyü izlemek için gitti. Bu nedenle gişe rekoru kırdı. Yani bu senaryonun başarısı değil, hikâyenin merak konusu olmasındandır.”

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Bergen filmi

BERGEN’İN HAYATI VE FİLMİN OYUNCULARI

Bergen filmi 4 Mart 2022’de vizyona girdi. Film, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor. “Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktarılıyor.

Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı film, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Farah Zeynep Abdullah’tan “Bergen filminden servet kazandı” iddialarına sert çıkış Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatının anlatıldığı filmde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah’ın filmden 40 milyon TL kazandığı iddiaları gündem oldu. Ünlü oyuncu bu iddialardan sonra Twitter’dan paylaşım yaparak sert çıktı.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen hakkında konuştu: Yaşadığı acıların tarifi yok Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film dün geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Abdullah, “Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım” dedi.

Bergen’in katili Halis Serbest: Filmin Kozan’da gösterilmesi yakışık almaz Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Bergen’i öldüren eski eşi Halis Serbest, canlı yayında bir programa katılarak film hakkında ilk kez konuştu. Serbest tehdit dolu açıklamalar yaparak "Kozan'da kalabalık bir aileyiz" dedi.