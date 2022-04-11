Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Pelin Akil, Engin Altan Düzyatan, gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisi ilgiyle takip edilen yapımlar arasında. Ancak diziyle ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son olarak dijital platform Netflix'te yayınlanan 'Babamın Kemanı' filmi ile dünya listesinde ilk 10'a giren Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor.

ISABEL DE DİZİDEN ÇIKIYOR

Sevilen dizi “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”nda Isabel rolüne hayat veren Pelin Akil'in veda edeceği ortaya çıkmıştı. Berat Özdoğan’ın yönettiği dizide İsabel karakterini canlandıran Pelin Akil’in 30. Bölümde diziye veda edeceği öğrenilmişti.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatıyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DA DİZİYE VEDA EDİYOR

TRT1'de yayınlanan ve büyük bir kitleye sahip olan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’nın 30. bölümünde diziden ayrılacak olan Isabel'in ardından şaşırtan bir gelişme daha yaşanacak. Sevilen yapımda Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan da diziye veda edecek. Uzun zamandır ayrılık haberleri kulislerde konuşulan Düzyatan'ın hikâyesinin başından beri bir sezon süreceği konuşuluyordu. Bir yandan yapımcılıkla ilgilenen Düzyatan, aynı zamanda oyunculuğa da devam edecek.

Dizide Oruç Reis’i canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan daha önce verdiği bir röportajda, dizinin çok özel bir proje olduğunu kaydederek, "Yeni bir projede TRT’de tekrar beraber olmaktan çok heyecanlıyım. TRT bu sefer çitayı biraz daha yukarı koymuş gerçekten. Platolarıyla ve içinde yaşadığımız gerçeklikle çok daha üst düzeyde bir setle karşılaştık" şeklinde konuşmuştu.



Genç oyuncu, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı kadrosuna katıldı Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Pelin Akil gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisine genç yıldız Özge Özkaplan dahil oldu.

“Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” ilk bölümüyle zirvenin sahibi oldu Türkiye’nin denizlerde geçen ilk dizisi olan TRT 1’in dev yapımı “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”, dün akşam ekranlara gelen ilk bölümüyle reyting kategorilerinde ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında birinci oldu.