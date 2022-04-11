Türkiye Gazetesi

Ünlü şovmen yeni bir proje hazırlığında olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıllarda yakalandığı sağlık sıkıntıları sebebiyle zorlu süreç geçiren ve ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından müjde verdi.

“ÇARKIFELEK İLE SEVENLERİMİZİN KARŞISINDA OLACAĞIZ”

Nasuh Özdemir İstanbuli’nin yayınladığı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı için tekrardan ekrana döneceğini söyledi. Ağır bir hastalık geçirdiğini belirten Erbil, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım. Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabii birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınız ile özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor: Yeni projesi yolda Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Erbil yeni projesi hakkında detayları paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa’nın doğum gününü kutladı Sezin Erbil’in kızı Elisa, iki yaşına bastı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, torununun doğum gününe katıldı, sosyal medyadan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.