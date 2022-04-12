Türkiye Gazetesi

Ses sanatçısı 57 yaşındaki Baki Çiçek, 2013 yılında hastanede geçirdiği 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Mart 2013’te hayata gözlerini yuman arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. 30 yıldır yaptığı taksiciliğin yanı sıra ses sanatçılığı da yapan Çiçek, gezmek için sokağa çıktığında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEMİYOR

7’den 70’e herkes cep telefonlarına sarılıp Çiçek ile hatıra fotoğrafı çekiyor. Görüntüsü olduğu kadar sesiyle de Gürses’i andıran Çiçek’in gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

"MÜSLÜM GÜRSES'İN SAHNESİNE ÇIKTIM"

Müslüm Gürses ile tanışma anını anlatan Baki Çiçek, "1996 yılında Mahmut Bey yolunda bir gazino vardı, ben de orada çıkıyordum sahneye. Ben saat 12.00’da bitiriyordum programı Müslüm Gürses de 12.00’da programa başlıyordu. Geliyordum onun sahnesinin karşısında oturuyordum o da durup izliyordu beni. İnsanlar ona bakarken o da bana bakıyordu. Birkaç gün sonra beni müdüriyete çağırdılar orada Muhterem ablam da oradaydı. Ben de istiyordum beni sahneye yanına çağırsın şarkı söyleyeyim, sesimi dinlesin ben de müdüriyete gitmedim. Müslüm Gürses sahneye çıkarken benim soy ismim Çiçek, dedi ’Çiçek ya çağırıyorum da gelmiyorsun’ ben de ’Özür dilerim baba’ dedim. Yanına çağırdı elini öptüm baktım bana ’Saygılıymış da’ dedi orada bir parça okudum tanışmamız orada başladı. Ondan sonra hep yan yanaydık. Gündüz Bakırköy’de otururduk çay kahve içer sohbet ederdik. Allah rahmet eylesin. Fotoğraf çekiyorlar, çok fanatikleri sarılmak istiyor seni gördük onu gördük gibi diyorlar. Elazığ’a saygılar sevgiler. Elazığ güzel bir yer. Elazığ’a gelince insanın içi açılıyor. Gakkoşlar diyarı burası” dedi.

Acılarla dolu bir ömür: Müslüm Gürses aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu Arabesk müziğinin Baba'sı ve unutulmaz şarkıların sahibi Müslüm Gürses 2013 yılında akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Müslüm Gürses'in acılarla dolu hayatı, ölümünün 9. yıl dönümünde yeniden gündeme geldi.

Müslüm Gürses Müzesi'nin yeri değişti Müslüm Gürses adına açılan müzenin yeri değiştirildi. Müze, yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor.

Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu, kulübede ölü bulundu Adana'da 1970'li yıllarda Tarsus'ta geçirdiği trafik kazasında Müslüm Gürses gibi öldü diye morga konduğu ancak onu görmeye gelen arkadaşının fark etmesiyle yaşadığı ortaya çıktığı öğrenilen 78 yaşındaki Hüseyin Yaradan kaldığı kulübede ölü bulundu.

Müslüm Gürses’i benzerleri unutmadı Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün altıncı senesinde hayat arkadaşı Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında yâd edildi.

Sevenleri Müslüm Gürses'i unutmadı Arabesk müziğinin efsane isimlerinden "Müslüm Baba" olarak anılan sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından anılıyor.