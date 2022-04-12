Türkiye Gazetesi

Survivor Ekstra programından kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk, yarışma hakkında çok konuşulacak yorumlar yapmaya devam ediyor. Survivor dokunulmazlık oyununda Hikmet ile Atakan'ın oyununda Hikmet'in oyun sonrası yaptığı hareket sonrası iki yarışmacı gerilim yaşadı. İki yarışmacı arasında tansiyon yükselirken, diğer yarışmacıların araya girmesiyle olay büyümeden kapatıldı. Olay sonrası Survivor’dan eşinin paylaşımı dolayısıyla gönderilen Semih Öztürk, yorum yapmayı ihmal etmedi.

“SEMİH ÖZTÜRK’TEN SERT ÇIKIŞ: BUNUN BEDELİ OLUR!

Görüntüleri görünce çileden çıkan Öztürk, paylaşımında "Görünce benim bile sinirim bozuldu. Atakan bunları yiyecek adam değil. Herkese her hareketi yapamazsın. Atakan'a hiç yapamazsın. Yaparsan da bunun bedeli olur. Ah Hikmet Ah!" dedi.

Survivor'da Hikmet ve Atakan arasında yaşanan gerilime Semih Öztürk yorumu...

SEMİH ÖZTÜRK, SURVIVOR EKSTRA’DA NEDEN YOK?

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Alpay Kazan kanser dolayısıyla hayatını kaybetmişti. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırmıştı. Matur, Twitter'daki paylaşımında "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" dedi. Kurretülayn Matur'un bu sözleri Alpay Kazan için yazdığı iddia edilmişti.

SEMİH ÖZTÜRK KOVULDU MU?

Kurretülayn Matur'un söz konusu paylaşımının altına birçok kullanıcı ‘Vefat eden Alpay Kazan için demiş, şok oldum’ tarzında yorumlar yapmıştı. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre ise TV8’de yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur'un paylaşımının kanal yönetiminde sorun çıkardığı hatta Öztürk'ün işine son verildiği ileri sürüldü. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bu paylaşıma çok sinirlendiği ve Semih Öztürk’ü kovduğu iddia edildi.

FURKAN DEDE AÇIKLADI

Semih Öztürk'ün eşinin Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası gündeme gelmiş ancak birkaç gün kimse konuya dair açıklama yapmamıştı. Geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra’da merak edilen konuya dair gelişmeye yönelik açıklamayı Furkan Dede yapmıştı. Furkan Dede açıklamasında "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" demişti.

Survivor’dan kovulan Semih Öztürk kendini tutamadı: Ardahan’ın duygularıyla oynadılar Survivor Ekstra programının sunuculuğunu yapan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk, Survivor All Star 2022'ye veda eden Ardahan Uzkanbaş’ın elenmesi ile ilgili şaşırtan yorumlar yaptı. Öztürk, Twitter hesabından “Bazı yarışmacılar hiçbir zaman tehdit görmedikleri Ardahan'ı bugünlere kullanmak için sakladılar, Ardahan’ın duygularıyla oynadılar” ifadelerini kullandı.

Semih Öztürk, “Yasin’i de yedi bu düzen” dedi, izleyiciler “Oyları boşuna mı atıyoruz” diye tepki gösterdi Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde adaya veda eden bir isim daha belli oldu. Yarışmadan Yasin Obuz elendi. Obuz’un vedası sonrası Survivor’dan eşinin paylaşımı dolayısıyla gönderilen Semih Öztürk yorum yaptı. Öztürk’ün Twitter’dan paylaştığı “Yasin’i de yedi bu düzen” sözleri sosyal medyayı salladı.