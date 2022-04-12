Türkiye Gazetesi

Senarist ve aynı zamanda emekli bir polis olan Selçuk Olcay, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı ‘Çarpışma’ dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu ve senaryonun izinsiz kullanıldığını iddia ederek Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi’ne dava açmıştı. Maddi ve manevi toplam 100 bin liralık tazminat talebinin bulunduğu davada, celse arasında bilirkişi raporu dava dosyasına ulaştı.

TESADÜFÜ AŞACAK ORANDA BENZERLİK

Dava dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, davacı Selçuk Olcay’ın ‘Adalet Melekleri’ adlı eseriyle ‘Çarpışma’ isimli eser arasındaki ana karakterlerin hikayelerinin tesadüfü aşacak oranda benzerlik taşıdığı, bunun da Olcay’ın eserine intihal oluşturacak düzeyde olduğu kaydedildi.

DAVACININ MADDİ TAZMİNATA HAK KAZANDIĞI AKTARILDI

Raporda, davacı Olcay’ın fikri hakkına tecavüzün oluştuğu ve yapımcı ile televizyon kuruluşunun toplam elde ettiği gelir ile vergiler düşürüldükten sonra maddi tazminata hak kazandığı aktarıldı. Bilirkişi raporunda ayrıca, manevi tazminatın ise mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtildi.

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