Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Gökhan Özen'in 2016 yılında boşandığı eşi Selen Sevigen ve eski eşinin arasındaki sorunlar devam ediyor Selen Sevigen'in babası eski bakan Mehmet Sevigen de dahil olunca Gökhan Özen, sosyal medyada eski kayınpederinin otel açmak için rüşvet dağıttığını ve CİMER'e şikâyet ettiğini açıkladı.

Sabah'ın haberine göre; CİMER'e gelen ihbardan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Sevigen ile birlikte 3 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılan incelemelerde söz konusu otelin usulüne uygun bir şekilde olduğunu belirledi. Soruşturma sonunda Mehmet Sevigen'in eşi Gülay Sevigen hakkında takipsizlik kararı verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Sevigen önce Özen hakkında 1 liralık tazminat davası açtı ve kazandı. Eski bakan Mehmet Sevigen, iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda da bulundu.

Savcılık ifadesini alamadığı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı ancak avukatları Özen'in yurtdışından geleceğini ifade ederek yakalamanın kaldırılmasını talep etti.

Selen Sevigen: “Gökhan Özen çocuklarıma beni kötülüyor” Şarkıcı Gökhan Özen, dört yıl önce eşi Selen Sevigen ile boşanmıştı.

Gökhan Özen'in acı günü Şarkıcı Gökhan Özen'in 78 yaşındaki babası Osman Nuri Özen, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Özen, acı haberi sahneden indiğinde aldı.

Gökhan Özen ve Selen Sevigen boşandı Eski bakan Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen, 6 yıl önce evlendiği şarkıcı Gökhan Özen ile anlaşmalı olarak boşandı