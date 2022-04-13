Türkiye Gazetesi

Çoklu organ yetmezliği tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, TGRT’de yayımlanan Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına konuk oldu. Programda önemli açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“BÖBREĞİM KIZ KARDEŞİMDEN”

Yeşim Salkım’ın “Ölümden korktunuz mu?” sorusuna Taşıyan “Yok, tabi bir gün öleceğiz” şeklinde cevap verdi. Ünlü sanatçı geçirdiği zorlu ameliyatlarla ilgili ise “Ameliyata giderken belki dönmem diye girdim. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Sağlık Bakanımız, emeği geçen tüm güzel insanların desteğiyle İzmir’de rahmete giden kardeşimizin organları sayesinde hayata tutundum. Böbreğim de kız kardeşimden. Allah’ın da izniyle hayata döndüm” şeklinde konuştu.

“HASTANEDE 1,5 YIL KALDIM”

Taşıyan hastalık ve organ nakli süreci konusunda ise şunları söyledi: “Doktorlar bir aylık yaşam sürecimin kaldığını söylemişti. Bir gece saat 3 civarlarıydı. Hocalarım odaya girdi telaş içerisinde. Doktorlar bana hazır olmamı söylediler. 2 saat sonra beni ameliyata aldılar. 15 saat sürdü ameliyat. İyileşme ve yatış süreci derken yavaş yavaş iyileştim ve yürümeye başladım. Hastanede 1,5 yıl kaldım. O süreci ve evvelki süreci hatırlamıyorum. Hafıza kayıplarım oldu. 1,5 aylık bir yoğun bakım sürecim oldu" ifadelerini kullandı.

Hakan Taşıyan

“DEĞERLERİM İYİYE GİDİYOR”

“Günde kaç ilaç kullanıyorsunuz?” sorusuna ise Taşıyan “36 tane ilaç içiyorum. Hayati tehlikem şu an için yok, değerlerim iyiye gidiyor. Beslenmeme dikkat ediyorum” şeklinde cevap verdi.

“BİR GAZ VERİYOR BU YAMYAMLAR”

Müslüm Gürses'in veliahtlığıyla ilgili soruya ise Taşıyan "Bu, yüzde 95 müzik sektöründe oluyor. Bu zihniyet buraya artık oturmuş. İlla birini çıkaracaklar karşına. Bir gaz veriyor bu yamyamlar. İnsanların karşısında seni küçük düşürmek istiyorlar. Bir yerlerden bir şeyler araştırıyorlar. Öte yandan Müslüm baba çok kıymetli bir isim. Oraya gelmek çok önemli” şeklinde cevap verdi.

Hakan Taşıyan sağlığına kavuştu Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Ünlü şarkıcı, ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu. 48 yaşındaki Taşıyan, uzun süre sonra ortaya çıktı ve 'Güz Gülleri' isimli şarkıyı seslendirdi.

Hakan Taşıyan'dan umut verici haber Ankara’daki bir hastanede yaklaşık dört aydır tedavi gören Hakan Taşıyan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.